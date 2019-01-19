Українець Гриб заявив про підміну ключового свідка у його справі – ЗМІ

20-річний українець Павло Гриб заявив про підміну ключового свідка у його справі, повідомляє видання «Кавказский узел».

Журналісти пишуть, що в суді замість Тетяни Єршової, яку, за версією слідства, він схиляв до тероризму, виступала інша дівчина, а переписку від її імені вели силовики.

Павла Гриба Росія обвинувачує в тероризмі, але він не визнає провину.

Українець зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.