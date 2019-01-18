Суд у Ростові ігнорує погіршення здоров’я Павла Гриба і вимоги ЄСПЛ провести йому обстеження – батько

Суд у Ростові-на-Дону відмовився перенести засідання на прохання Павла Гриба, яке той висловив 18 січня через погане самопочуття, а також ігнорує вимоги ЄСПЛ провести додаткові обстеження, повідомив батько затриманого українця Ігор Гриб.

«Павло повідомив про побиття при затриманні, про те як його душили викрадачі, як знущались та вибивали покази. Та реакція суду нульова. Вимоги Європейського суду з прав людини провести додаткові фахові обстеження і надати про це матеріали до 02 січня 2019 року не виконані», – написав він у Facebook.

За словами Ігоря Гриба, наступне засідання у справі його сина заплановане на 24 січня.



Напередодні правозахисниця, юристка Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Москви надання медичних документів щодо актуального стану здоров’я Павла Гриба, який перебуває під судом у Росії. Суд вимагає надати такі дані до 2 січня.

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15 листопада Павло Гриб відмовився свідчити в Північнокавказькому окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону. Його обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.