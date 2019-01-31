Надати допомогу Павлу Грибу спробують через Червоний Хрест – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та координатор спеціальної моніторингової групи ОБСЄ Тоні Фріш обговорили ситуацію щодо Павла Гриба та інших громадян України, яких із політичних мотивів утримують у Росії.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, за її словами, ййшлося про надання їм медичної допомоги.

«Звернулася також щодо політв’язня Павла Гриба. Висловила своє занепокоєння та прохання посприяти наданню ув’язненому громадянину України негайної медичної допомоги, адже стан хлопця надкритичний. Тоні Фріш пообіцяв мені звернутися до представників МКЧХ, щоб вони у свою чергу відвідали в’язня Кремля і за можливості допомогли з наданням кваліфікованого обстеження та подальшого лікування», – написала Денісова.

Окрім того, як повідомила український омбудсман, обговорювалася необхідність лікування поранених полонених українських моряків у третій (нейтральній) країні.

Павла Гриба Росія обвинувачує в тероризмі, але він не визнає провину.

Українець зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.

31 січня його батько Ігор Гриб заявив, що у хлопця виявили початкову стадію цирозу печінки та сиптоми хвороби Альцгеймера.