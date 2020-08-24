Україна хоче, щоб Німеччина приєдналася до платформи деокупації Криму – Кулеба

Україна хотіла б, щоб Німеччина приєдналася до платформи деокупації Криму, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На пресконференції в Києві після переговорів із головою МЗС Німеччини він сказав, що питанню Криму в перебігу переговорів, присвячених головно врегулюванню на Донбасі, приділили окрему увагу.

За словами Кулеби, він поінформував Мааса, що МЗС України розробило концепцію міжнародної платформи щодо Криму. «І після її остаточної фіналізації й затвердження ми будемо вдячні Німеччині, якщо вона розгляне нашу пропозицію і свій формат участі в цій платформі», – сказав він.

Кулеба додав, що питання Криму «завжди на порядку денному, ми тримаємо його дуже високо».

Місяць тому, 24 липня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що МЗС уже фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для анексованого Росією Криму – Міжнародної платформи «Крим – це Україна». За його словами, на першому етапі це буде консультативно-координаційний формат, але в майбутньому не виключене його перетворення на переговорний.

Україна також хотіла б, щоб одним із лідерів цієї міжнародної платформи для деокупації Криму стала Польща.

Україна, крім того, прагне використати й платформу Тюркського союзу як іще один майданчик для боротьби за деокупацію Криму, задля чого хоче отримати статус спостерігача в цій міжнародній організації, членами якої є тюркомовні країни.