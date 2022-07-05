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Наразі від окупації звільнили 1 028 населених пунктів – Тимошенко

Кирило Тимошенко додав, що Офіс президента розробив план оперативного відновлення зруйнованої соціальної інфраструктури України

Українські війська деокупували понад тисячу населених пунктів, триває їх розмінування та відновлення, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу 5 липня.

«Станом на сьогодні деокуповано вже 1 028 населених пунктів. 434 населених пункти вже розміновані. У 651 відновила роботу Національна поліція. У 691 – запрацювали органи місцевого самоврядування», – заявив Тимошенко.

Він додав, що Офіс президента розробив план оперативного відновлення зруйнованої соціальної інфраструктури України. Його напередодні презентували в швейцарському Лугано, де триває Міжнародна конференція з відновлення України.

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За словами Тимошенка, загальний бюджет цього плану становить майже 17 мільярдів доларів.

«Вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 тисяч об’єктів. Серед них – понад 400 шкіл, близько 300 лікарень та садочків, а також об’єкти ЖКГ, водо-, газо-, тепло- та електропостачання. Всі інші об’єкти – це житлова інфраструктура. Переважно, багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло», – прокоментував заступник голови ОП.

Він зазначив, що поверхнева оцінка збитків, які російська агресія завдала українській інфраструктурі, вже перевищує 700 мільярдів доларів. Тимошенко припустив, що ця цифра зростатиме.

4–5 липня в швейцарському місті Лугано відбувається масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України.

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