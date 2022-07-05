Наразі від окупації звільнили 1 028 населених пунктів – Тимошенко

Українські війська деокупували понад тисячу населених пунктів, триває їх розмінування та відновлення, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу 5 липня.

«Станом на сьогодні деокуповано вже 1 028 населених пунктів. 434 населених пункти вже розміновані. У 651 відновила роботу Національна поліція. У 691 – запрацювали органи місцевого самоврядування», – заявив Тимошенко.

Він додав, що Офіс президента розробив план оперативного відновлення зруйнованої соціальної інфраструктури України. Його напередодні презентували в швейцарському Лугано, де триває Міжнародна конференція з відновлення України.

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За словами Тимошенка, загальний бюджет цього плану становить майже 17 мільярдів доларів.

«Вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 тисяч об’єктів. Серед них – понад 400 шкіл, близько 300 лікарень та садочків, а також об’єкти ЖКГ, водо-, газо-, тепло- та електропостачання. Всі інші об’єкти – це житлова інфраструктура. Переважно, багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло», – прокоментував заступник голови ОП.

Він зазначив, що поверхнева оцінка збитків, які російська агресія завдала українській інфраструктурі, вже перевищує 700 мільярдів доларів. Тимошенко припустив, що ця цифра зростатиме.

4–5 липня в швейцарському місті Лугано відбувається масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України.