50 українських чоловіків депортували зі США. Завершується перевірка на пункті пропуску «Шегині»

Про це Радіо Свобода повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко

Через український пункт пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні 18 листопада повернулися 50 громадян України, яких депортували зі Сполучених Штатів. Всі – чоловіки, повідомив Радіо Свобода речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Їх до українського кордону супроводжували представники американської держслужби. Пропускаємо на територію України. Всіх перевірено, з ними завершуються заходи прикордонного оформлення», ‒ каже речник Держприкордонслужби.

На питання про те, чи всі депортовані чоловіки призовного віку, речник не відповів. Також невідомо, чи чоловікам вручають повістки.

На тлі повідомлення США про депортацію ДПСУ не фіксує масового повернення українців

Демченко лише зауважив, що всі депортовані чоловіки мають українські документи, паспорти громадян України, а також посвідки на повернення.

Раніше Україна отримала від США інформацію про наміри депортувати певних вихідців з України транзитом через Польщу, згідно з нормами міжнародного права.

У червні посольство України в США повідомило Радіо Свобода, що на кінець травня цього року в депортаційних центрах на території США перебувало 24 громадянина України, щодо яких ухвалили рішення про примусове видворення.

«Здають» місцеві або ловлять дрони: як чоловіки тікають з України. Говоримо з ДПСУ та бійцем в СЗЧ
«Здають» місцеві або ловлять дрони: як чоловіки тікають з України. Говоримо з ДПСУ та бійцем в СЗЧ

