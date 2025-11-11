Доступність посилання

У прикордонслужбі заявили про відновлення руху в пункті пропуску «Дяківці» на кордоні з Румунією

Раніше сьогодні ДПСУ заявляла про тимчасове припинення там руху через відсутність електропостачання (фото ілюстративне)
Державна прикордонна служба України повідомляє про відновлення руху в пункті пропуску «Дяківці», що на кордоні з Румунією.

«Звертаємо увагу, що у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці» відновлено промислове електроживлення. Оформлення транспортних засобів і пішоходів в обох напрямках здійснюється встановленим порядком», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні ДПСУ заявляла про тимчасове припинення там руху через відсутність електропостачання, спричинену російськими ударами по енергетичній інфраструктурі України.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Як заявили в «Укренерго», через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання.

