Прокуратура АРК розслідує депортацію і насильницьке переміщення жителів Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо депортації і насильницького переміщення жителів Криму з окупованого Росією півострова.

Як повідомила 11 грудня прес-служба прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування розпочато в кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначили, що відповідно до статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (4-та Женевська Конвенція), забороняється, незалежно від мотивів, «здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, які перебувають під захистом, з окупованої території на територію держави, що окупує, або на територію будь-якої іншої держави, незалежно від того, окуповане воно чи ні».

У резолюції, схваленій на Третьому комітеті Генасамблеї ООН 15 листопада 2018 року, країни-члени ООН засудили всі спроби Росії «узаконити або нормалізувати спробу анексії Криму», включаючи автоматичне накладення російського громадянства на кримчан і незаконні виборчі кампанії на півострові.

Від Росії вимагають припинити практику примусу кримчан служити в російських Збройних силах, практику депортації українських громадян із Криму.