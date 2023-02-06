Депутат Абрамович написав заяву про припинення повноважень – Арахамія

Народний депутат Ігор Абрамович написав заяву про дострокове припинення повноважень, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Саме його вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ», – написав він у телеграмі.

У травні минулого року журналісти «Схем» заявляли, що народний депутат Ігор Абрамович (ОПЗЖ), який вилетів з України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, та не відвідував засідання Верховної Ради, ймовірно, перебуває у Франції – його позашляховик був зафіксований декілька разів протягом квітня на Лазуровому узбережжі в околицях Ніцци. Тоді він не відповів на прохання журналістів про коментар. Від 24 лютого минулого року до 13 січня Абрамович голосував лише 99 разів, більшість засідань він пропустив.

При цьому Ігор Абрамович є одним з чотирьох депутатів, які у березні минулого року вийшли зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя».

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У вересні минулого року суд остаточно заборонив діяльність партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ»).