«Слуга народу» Павлюк пояснив, звідки в його деклараціях 5-ий рік поспіль виграші в лотерею

«Слуга народу» Максим Павлюк, який 5-ий рік поспіль декларує різні суми виграшів у лотерею (лише за 2021 рік він вказав, що отримав так майже 2 мільйони гривень), у коментарі Радіо Свобода пояснив, що це – частини одного виграшу, який він здобув ще у 2016 році.

«Згідно з умовами виграшу, виграші на суму більше ніж три мільйони гривень виплачуються впродовж 60 місяців. Свій лотерейний квиток я здав розповсюджувачу ТОВ «М.С.Л.» у лютому 2016-го. Через деякий час мені прийшла відповідь, що квиток дійсно виграшний, пройшов експертизу і відтоді почався відлік 60 місяців. І щороку, згідно з вимогами антикорупційного законодавства, я мав декларувати ту суму, яку я отримував», – розповів депутат у коментарі Радіо Свобода.

Загалом за п’ять останніх років Павлюк задекларував від виграшу в лотерею майже 3,5 мільйона гривень.

За словами депутата, із майже 3,5 мільйона виграшу він сплатив понад 500 тисяч гривень податків і понад 50 тисяч гривень військового збору.

«Я кожного року перед подачею декларації звертався офіційно до ТОВ «М.С.Л.», щоб вони зазначали, хто саме мені виплачував і щоб загальна сума з податками була. Історія моя відкрита, тому що про мій виграш компанія «М.С.Л.». сама зазначила ще в 2016 році. Тому я готовий до перевірок», – зазначив Павлюк у коментарі Радіо Свобода.

На сайті оператора державних лотерей «М.С.Л.» справді можна знайти новину за 2016 рік про виграш Павлюка. Щоправда, у ній йдеться про те, що щасливий білет купив не сам Максим, а його дідусь Микола, який і вгадав виграшну комбінацію цифр, а вже потім подарував лотерейний квиток онуку.

Згідно з офіційним повідомленням, виграш Павлюка тоді склав 3 325 000 гривень. Однак, зараз задекларована ним сума у вигляді призу – на понад 83 тисячі гривень більша.

Сам Павлюк розбіжність між сумою фактичного та задекларованого ним виграшу пояснює двома причинами: власною помилкою під час одного з декларувань (про яку, як каже, одразу повідомив НАЗК) та помилкою з боку «М.С.Л.», які у новині вказали неправильну суму виграшу.

У «М.С.Л.» Радіо Свобода підтвердили слова депутата.

«Розмір його виграшу у лотереї «Мегалот» складав 3 349 858 гривень. Із них розмір самого Мегапризу складає 3 325 000 гривень, а 24 858 гривень – виграш, завдяки опції «системна ставка», – зазначили у пресслужбі оператора державних лотерей «М.С.Л.» у відповідь на запит Радіо Свобода.

Наразі Максим Павлюк – єдиний депутат 9-го скликання, який задекларував дохід від виграшу в лотерею. Однак – не єдиний такий в історії українського парламенту загалом. Наприклад, у попередньому скликанні Верховної Ради грошові призи декларували лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко та член БПП Павло Кишкар.

Перевірка НАЗК вже встановила, що Ляшко підробив виграшний білет на понад півмільйона гривень. Сам він із цим не погодився і звернувся до суду.