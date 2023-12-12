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Росія: Держдума запровадила строкову службу в ФСБ та покарання за «фейки» про Росгвардію

Згідно з документом Держдуми, поправки вносяться до статей про «дискредитацію» та «повторну дискредитацію» російських військовослужбовців
Згідно з документом Держдуми, поправки вносяться до статей про «дискредитацію» та «повторну дискредитацію» російських військовослужбовців

Депутати Державної думи Росії ухвалили законопроєкт, який запроваджує кримінальну відповідальність за поширення «фейків» про співробітників Росгвардії, які беруть участь у війні Росії з Україною.

Згідно з документом, поправки вносяться до статей про «дискредитацію» та «повторну дискредитацію» російських військовослужбовців, ухвалених у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

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Крім того, згадку про співробітників Росгвардії планують додати до статті про «сприяння у виконанні рішень» Міжнародного кримінального суду та інших інстанцій, в яких не бере участь Росія.

Максимальне покарання вищезазначених статей варіюється від п’яти до 15 років позбавлення волі.

Також сьогодні Держдума дозволила призивати росіян на термінову службу до Федеральної служби безпеки, а Росгвардії – створювати власні добровольчі формування, які можуть залучатися до участі у війні проти України.

У жовтні 2023 року стало відомо, що приватна військова компанія «Вагнера» переходить під управління Росгвардії.

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