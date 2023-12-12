Росія: Держдума запровадила строкову службу в ФСБ та покарання за «фейки» про Росгвардію

Депутати Державної думи Росії ухвалили законопроєкт, який запроваджує кримінальну відповідальність за поширення «фейків» про співробітників Росгвардії, які беруть участь у війні Росії з Україною.

Згідно з документом, поправки вносяться до статей про «дискредитацію» та «повторну дискредитацію» російських військовослужбовців, ухвалених у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

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Крім того, згадку про співробітників Росгвардії планують додати до статті про «сприяння у виконанні рішень» Міжнародного кримінального суду та інших інстанцій, в яких не бере участь Росія.

Максимальне покарання вищезазначених статей варіюється від п’яти до 15 років позбавлення волі.

Також сьогодні Держдума дозволила призивати росіян на термінову службу до Федеральної служби безпеки, а Росгвардії – створювати власні добровольчі формування, які можуть залучатися до участі у війні проти України.

У жовтні 2023 року стало відомо, що приватна військова компанія «Вагнера» переходить під управління Росгвардії.