«Дія.Саміт»: Монастирський заявив про відмову від довідок про прописку

Завдяки застосунку «Дія» можна буде відмовитися від паперових довідок про місце реєстрації, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Про це він заявив під час 3-го «Дія.Саміту» 8 лютого.

Монастирський назвав реєстрацію місця проживання «найбільш масовою та забюрократизованою» послугою. За його даними, кожен третій українець живе не за пропискою, а понад 1 мільйон людей живуть взагалі без реєстрації місця проживання.

При цьому міністр вказав на велику кількість інстанцій, які потрібно було пройти, аби зареєструватися за місцем проживання. Крім того, разом із новими ID-паспортами необхідно носити із собою паперову довідку про місце проживання.

Як заявив Монастирський, відсьогодні повідомити про місце проживання можна через застосунок чи портал «Дія», всі інші органи отримають оновлену інформацію автоматичну.

Читайте також: Зеленський анонсував послугу опитувань у «Дії»

«Друге: рішення про реєстрацію місця проживання також буде автоматичним, без розгляду реєстраторами, витрачання часу і необґрунтованих відмов. Третє: ця славнозвісна форма-13, папірець і, відповідно, штамп у паспорті про прописку також, як радянський рудимент, йдуть у минуле. Відповідно, за кілька хвилин можна буде замовити або через «Дію», або в порталі витяг і, відповідно, подати до будь-якого державного органу», – сказав міністр.

Він додав, що медичні та соціальні послуги більше «не прив’язані до місця проживання».

«І це дійсно справжня революція, реформа інституту прописки, який насправді вже багато років не існує в законодавстві, відтепер він не працюватиме і в державних органах», – підсумував Монастирський.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у листопаді 2021 року анонсував із 1 грудня бета-тестування функції декларування місця проживання на порталі «Дія».