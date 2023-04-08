Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 467 дітей – Офіс генпрокурора

Станом на ранок неділі 8 квітня внаслідок повномасштабної війни Росії проти України загинуло 467 дітей, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

«Станом на ранок 8 квітня 2023 року більше ніж 1413 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 467 дітей загинуло та понад 946 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – розповідають в Офісі генпрокурора.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях, уточнюють у відомстві.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 448, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 88, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66», – зазначили в Офісі генрокурора.

Одне із нещодавніх підтверджених дитячих травмувань – 7 квітня, внаслідок обстрілу російськими військовими села Станіслав Херсонської області, дістали поранення двоє дітей віком 3 та 10 років.

3 квітня Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 451 і поранення 14 156 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії – такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 2 квітня 2023-го.

З 1 по 31 березня в організації зафіксували дані про загибель 178 людей і поранення 587.

В УВКПЛ ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.