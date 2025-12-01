Ракетний удар по Дніпру: число постраждалих зросло, більшість з них залишаються в лікарні

Через ранкову російську атаку у Дніпрі, за уточненими даними, постраждали 43 людини, 30 з них залишаються в лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, 10 постраждалих досі перебувають у важкому стані.

Гайваненко також повідомив, що через удар РФ пошкоджені адмінбудівля, підприємства, чотири будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, дві СТО, понад півсотні авто.

Раніше було відомо про 4 загиблих та 40 постраждалих через атаку РФ.

Вранці 1 грудня місто Дніпро зазнало ракетної атаки. За даними української влади, удару було завдано балістичною ракетою по підприємству в центральній частині Дніпра.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



