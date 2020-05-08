У Дніпрі попри карантин провели ходу до Дня пам’яті та примирення

У п’ятницю в Дніпрі громадськість провела ходу до Дня пам’яті та примирення. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На захід зібралося кілька десятків людей. Вони пройшли від площі біля облдержадміністрації до парку Пам’яті та примирення. Там розташована братська могила солдатів німецької, італійської та румунської армій, полеглих у Другій світовій війні, і монумент загиблим солдатам Червоної армії. Учасники вшанували загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та покладанням квітів.

Як повідомив Радо Свобода організатор Василь Чабанов, цього року в Дніпрі такий захід провели всьоме. Заявку не подавали, учасники були в масках і дотримувались дистанції, сказав Василь Чабанов.

«Я звернувся до голови громадської ради облдержадміністрації, до радника ОДА, але мені сказали, що через карантин ніяких офіційних заходів не буде. Але, я вважаю, можна було зробили кілька звернень посадовців про цей день, кілька білбордів – не загальних, а саме про День пам’яті та примирення. Саме 8 травня показує, що ми – європейці, бо він відзначається в усій Європі. Тому ми зібрались сьогодні, вшанували пам’ять загиблих. Дотримувались дистанції, були в масках, тому ми не порушували карантин», – зазначив організатор.

Хода відбулась без ексцесів, під охороною поліції.

Цього дня на будівлі мерії Дніпра приспустили прапор. Із вікон на фасаді споруди вивісили синьо-жовті прапори. Уночі тут з’явиться тематична лазерна проєкція, присвячена ветеранам.

Як повідомив заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс, цього року на Дніпропетровщині з нагоди 9 травня заплановано 11 автопробігів: учасники проїдуть колонами, без виходу з машин. Поліція патрулюватиме пам’ятники та меморіали. Тих, хто хоче покласти квіти, пропускатимуть – не більш як по дві людини і в масках.

Міський голова Дніпра Борис Філатов напередодні закликав жителів міста не ходити на покладання квітів, а залишатись вдома й дивитись онлайн-трансляції.

«Не потрібно приходити самим або організовувати цілі групи для покладання квітів до пам'ятників. Ми зробимо це за вас – відвідаємо кожен меморіал», – зазначив Філатов.

8 травня 2013 року під час першої мирної ходи пам’яті загиблих у Другій світовій війні на учасників акції в Дніпрі напали молодики спортивної статури, вони били людей, топтали Державний прапор України.

Винуватців того інциденту досі не знайшли.

2015 року Україна вперше відзначила 8 травня як День пам’яті та примирення на офіційному рівні. У попередні роки у Дніпрі відзначення цього дня проводили винятково за ініціативою громадськості.