У Дніпрі на Алеї Героїв організували акцію «Подякуй захисникам і захисницям» – фото

У Дніпрі на Алеї Героїв організували акцію «Подякуй захисникам і захисницям». Її приурочили до Дня захисників і захисниць України.

Діти і дорослі зібралися разом, щоб написати листи українським військовим. Вони також робили листівки й обереги у вигляді пташок для бійців і волонтерів.

«Такі обереги – пташок у техніці мотанки – ми робимо з 2014 року. В основному ми їх даруємо нашим військовим. Завжди йдуть у парі – синя і жовта. Ці пташки є брендом волонтерства у нашій бібліотеці», – сказала Радіо Свобода головний методист обласної бібліотеки для молоді Тетяна Чуйко.

«Для листівок ми обрали давній і глибокий символ – дерево життя. Воно символізує Всесвіт, минуле, сьогодення і майбутнє. Наші листівки мають оберегову силу, хочемо дочекатися Перемоги й світлого майбуття», – розповіла викладачка коледжу культури Ірина Оніщук.

До Дня захисників і захисниць України на Алеї пам’яті Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО у Дніпрі відбулося також традиційне покладання квітів. Пам’ять полеглих воїнів вшанували представники влади, військові й містяни.

Присутні вшанували пам’ять воїнів хвилиною мовчання. Священнослужителі справили молебень за полеглими.

День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня (на Покрову Пресвятої Богородиці). Цього року це свято українці відзначатимуть в умовах воєнного стану.

14 жовтня – 233-й день оборони України від повномасштабного вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого.