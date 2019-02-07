Освітяни Дніпра оскаржили в суді закриття справи щодо «оптимізації» навчальних закладів

Освітяни Дніпра оскаржили закриття судового провадження, відкритого за позовом профспілки працівників освіти до профільного департаменту мерії через «оптимізацію» навчальних закладів в місті. Апеляційну скаргу на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду в четвер задовольнив Третій апеляційний адміністративний суд.

Як повідомив Радіо Свобода представник позивачів, керівник громадської організації «Правозахисна справа» Михайло Яценко, апеляційний суд визнав незаконним рішення про закриття справи, ухвалив рішення про її поновлення і повернення на розгляд до суду першої інстанції.

За його словами, в суді позивачі наполягатимуть на дослідженні всіх доказів матеріалів справи й визнання незаконним та скасування так званого «наказу №29» щодо «оптимізації» в освіті Дніпра.

«Суд першої інстанції закрив провадження у цій справі, бо сам так званий «наказ №29», який ми оскаржували, мерія визнала таким, що втратив чинність. Але цього недостатньо, адже наказ мав негативні наслідки, зокрема, скорочення з роботи близько 2 тисяч людей. Ми вважаємо, що профільний департамент перевищив свої владні повноваження, тому й подали на апеляцію. Тепер упродовж п’яти днів буде оприлюднений повний текст рішення суду, а ще за п’ять днів справа має повернутись до суду першої інстанції», – сказав Михайло Яценко.

16 серпня 2018 року у Дніпропетровському окружному адміністративному суді розпочався судовий процес щодо масових скорочень персоналу навчальних закладів за участі представників позивача – профспілки працівників освіти, відповідача – департаменту гуманітарної політики міськради, а також третіх осіб – низки профспілкових та громадських організацій.

За даними профспілок, згідно з наказом №29, у закладах освіти Дніпра були звільнені з роботи працівники 22 професій, як технічних (серед інших – пралі, охоронці, працівники котелень), так і педагогічних.

23 травня біля Дніпровської мерії відбулась акція протесту вчителів, учнів та ї батьків проти «наказу №29» щодо оптимізації в світі. Подібна акція відбулась й у вересні.

У лютому 2018 року департамент гуманітарної політики мерії видав наказ «Про оптимізацію штатних розкладів установ і підприємств, підпорядкованих департаменту», під дію якого підпали дитячі садки, школи, музичні, художні школи, палаци культури і творчості, спортивні школи, навчально-виховні комбінати тощо. Він був затверджений задля «раціонального і ефективного використання бюджетних коштів».