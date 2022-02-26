Дніпро приймає вимушених переселенців із Харківщини і Донбасу

Дніпро приймає вимушених переселенців у тимчасовому штабі, створеному в офісі однієї з політичних сил. Туди прибувають люди з Луганщини, Донеччини та Харківщини.

Як розповів Радіо Свобода один із координаторів штабу Павло Медвідь, у перший день роботи, 24 лютого, штаб прийняв понад сто людей. Вони ночували прямо на підлозі – люди віком від пів року до 88 років.

Наразі до закладу дніпряни приносять ковдри, подушки, теплі речі, харчі і медикаменти. Під будівлею штабу в чергах на те, щоб віддати пакунки з допомогою, стоять десятки людей.

«Зайшли на сайт координації волонтерів і побачили потреби. Принесли – дитяче, памперси, медикаменти, які були прописані, крупи, цукор, чай, сіль. Все, що може згодитися і військовим, і біженцям», – розказав Радіо Свобода місцевий мешканець Віталій.

Волонтери центру сортують допомогу. Більша частина продуктів та ліків піде на потреби української армії та територіальної оборони.

«Вкрай необхідно – талони на пальне і медичні засоби», – сказав Радіо Свобода координатор Павло Медвідь.

Люди також пропонують безкоштовну ночівлю в своїх квартирах і будинках. Наразі переселенців влаштовують в домівки дніпрян, але якщо буде необхідність, їх залишатимуть у закладі. Там обладнали й сховище.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.