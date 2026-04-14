Влада повідомила про стан поранених у Дніпрі

У Дніпрі в тяжкому стані перебувають 12 людей, поранених унаслідок завданого російськими військовими зранку 14 квітня ракетного удару. Стан ще десятьох госпіталізованих – середній, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«У постраждалих поранення черевної порожнини, грудної клітини та кінцівок. Люди пережили сильний стрес. З деякими вже працює психолог», – написав очільник області.

За його словами, ще п’ятеро постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про оголошення 15 квітня жалоби в місті.

«Росія вбила пʼятьох людей. Співчуття родинам, що втратили близьких. Міські лікарні також продовжують боротися за життя постраждалих», – відзначив міський голова.

Одразу на місці удару загинули четверо людей, тяжко поранений чоловік помер згодом у лікарні.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури триває кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Зранку 14 квітня Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару по Дніпру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



