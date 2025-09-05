У Дніпрі війська РФ вдарили по підприємству, там виникла пожежа

Російські військові масовано атакували Дніпропетровщину в ніч на 5 вересня. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, сили ППО ліквідували 15 російських безпілотників.

«У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники», – повідомив Лисак.

За його словами, FPV-дроном загарбники вдарили по Нікопольщині, а саме – Покровській громаді.

Загиблих і постраждалих внаслідок обстрілів немає, додав голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.