У Дніпрі відкрили виставку арт-робіт, присвячену подіям на Майдані

У Дніпрі, в національному історичному музеї імені Яворницького, 8 лютого відкрили виставку «Майдан: простір творчості». Вона об’єднала понад 70 робіт студентів-дизайнерів з різних міст України, створених під враженням від подій Революції Гідності.

Як розповів Радіо Свобода куратор проекту, керівник майстерні графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Віталій Шостя, студенти задумували й творили свої роботи безпосередньо під час Революції Гідності, учасниками та свідками якої вони були. На Майдані вони шукали теми та ідеї для своїх артбуків, плакатів, календарів, збирали колекції гасел, зображень на щитах та касках майданівців тощо.

За словами куратора, серед найцікавіших експонатів – експериментальний артбук із металу «Карби Майдану» Віри Риліної: зібрання гасел Майдану, виконане на «аркушах» із заліза, зібраних під час буремних подій зими 2013-2014 років.

«Така незвична форма була знайдена. Справді, не відтворювати ж гасла Майдану на глянцевому папері. Авторка використала листи металу різного розміру. Це метал з Майдану, зокрема, з металевих діжок. Це – як голоси Майдану: там ми чуємо щось, там, там…», – пояснив задум студентки Віталій Шостя.

Серед експонатів також серії календарів та плакатів на тему Майдану й російської агресії, а також інформаційної війни з Росією. Одна з оригінальних робіт – «Автограф Майдану»: колекція імпровізованих шрифтів, які використовували учасники Революції Гідності. Їх зібрала й відтворила молода дизайнерка Ольга Кисельова.

Як зазначив куратор Віталій Шостя, у процесі роботи над складною темою студенти змінювались і самі.

«В процесі роботи над цими творами почала з’являтись якась громадянськість. Студентка, яка працювала над артбуком, – росіянка за походженням, яка була російськомовною, почала говорити українською. Я вважаю, що це важливо», – додав Шостя.

Експозицію доповнили тематичні артефакти місцевої музейної збірки експонатів Майдану – одяг і обладунки учасників акцій протесту, каски журналістів та протестувальників, шматок бруківки, пляшка з-під запалювальної суміші, газети, фотографії.

Виставка працюватиме в Дніпрі півтора місяці. Пізніше виставлені на ній арт-роботи стануть експонатами Національного музею Революції Гідності в Києві.