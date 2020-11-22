У Дніпрі поліція відкрила справу через проведення «ярмарків» у день виборів

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через проведення «ярмарків» з агітацією за одного з кандидатів у день виборів міського голови. Про це 22 листопада повідомили в пресслужбі обласної поліції.

За її даними, факт кваліфікували за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборців) Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на понад 30 локаціях міста – у парках, скверах, на бульварах тощо – розгорнули так звані «ярмарки вихідного дня». Працюють ятки, де безкоштовно наливають глінтвейн або чай чи дають випічку за селфі з виборчої дільниці. Організатором акції анонсована «Асоціація рестораторів Дніпра».

Так, у парку Прибережному, на житловому масиві Перемога, під гаслом «Гуляй, дихай, голосуй!» наливають глінтвейн. «Трохи згодом» обіцяють також роздавання «шестиметрової шаурми».

Раніше голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявляв, що штучна активізація явки виборців не є порушенням законодавства, але може розглядатися як «маніпулятивна технологія».