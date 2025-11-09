Число постраждалих у Дніпрі зросло до 13, в місті оголосили жалобу

У Дніпрі до 13 зросло число постраждалих внаслідок російського удару в ніч проти 8 листопада, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Сьогодні й завтра Дніпро – у жалобі. В пам’ять про людей, які загинули внаслідок атаки напередодні», – написав він у телеграмі вранці 9 листопада.

За словами Гайваненка, російські військові вночі продовжували атакувати Дніпропетровщину.

«На Синельниківщину цієї ночі скерували БпЛА. У Маломихайлівській громаді постраждав 75-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Під ударом була й Васильківська громада. Загалом у районі пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Вогнем охопило авто. Руйнування є на території підприємства. У Павлограді через безпілотник противника понівечена оселя місцевих. Потрощені 2 господарські споруди, ще одна знищена. По Нікопольщині військо країни-агресорки цілило FPV-дронами та з важкої артилерії. Дісталося райцентру і Покровській громаді. Фахівці з’ясовують наслідки», – йдеться в повідомленні.

Росія вчергове атакувала Україну вночі проти 8 листопада. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей. Повідомляли про трьох загиблих у Дніпрі. Кадри з Дніпра свідчать, що один із російських дронів влучив у дев’ятиповерховий будинок.