Кількість жертв ракетного удару у Дніпрі зросла – влада

У Дніпрі в лікарні помер постраждалий внаслідок ракетної атаки 29 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього. Та, на жаль…Тож загалом той терористичний акт забрав життя 7 людей», – написав він у телеграмі.

За його даними, ще 18 людей залишають в лікарні: більшість травмованих – у середньому стані, двоє – важкі.

Раніше повідомлялося, що через російські ракетні удари по Дніпру вранці 29 грудня загинули шестеро людей, 30 поранені. За даними місцевої влади, пошкоджений пологовий будинок, торговельний центр, понівечені багатоповерхівки, школи, магазини, бібліотека. Це не перше влучання у цей район, під ударами армії РФ він був улітку 2022-го та влітку нинішнього року.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз може йтися про понад 40 загиблих.