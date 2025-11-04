ОВА: війська РФ вдарили по селищу на Дніпропетровщині, є загиблі та постраждалі

Через російський удар по селищу на Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще четверо – постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його даними, вдень війська РФ вдарили по центру селища у Покровській громаді Синельниківщини – загинули чоловіки 47 і 35 років, також постраждали четверо людей. На місці влучання сталася пожежа, яку вже загасили.

«Також гучно було у Петропавлівській громаді. Туди росіяни скерували КАБи та БпЛА. Зайнявся приватний будинок, ще 3 побиті. Потрощені господарські споруди та машини», – написав він у телеграмі.

Також, як повідомляють в ОВА, сили РФ атакували з важкої артилерії та FPV-дронами Нікополь і Покровську громаду – є пошкодження, але люди не постраждали.

До дев’яти збільшилася кількість потерпілих через удар по Миколаївській громаді, що стався напередодні – до лікарів звернулася 14-річна дівчинка, яку госпіталізували, додав Гайваненко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



