Росія обстріляла Дніпропетровщину майже 50 разів: двоє загиблих, є поранені – Ганжа

У суботу, 25 липня, російські військові майже 50 разів атакували атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

«На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Понівечені інфраструктура, дитячий садок, кафе, магазини, десяток багатоквартирних будинків, приватні оселі, автівки. Загинули жінки 35 та 74 років. Ще дві жінки 51 і 66 років лікуватимуться амбулаторно», – повідомив він.

За словами Ганжі, у Криворізому районі під ударом були Апостолівська і Лозуватська громади. Пошкоджена інфраструктура. Поранень дістав 61-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.