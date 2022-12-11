Війська РФ били із «Градів» по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки та газопроводи – влада

Війська РФ у ніч на 11 грудня шість разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини із «Градів» та важкої артилерії, повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

«Поцілили по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені», – зазначив посадовець.

За інформацією місцевого чиновника, в Червоногригорівській громаді:

побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд і автівок, газопроводи та лінії електропередач;

без світла й води залишилися три села. Аварійні бригади уже приступили до роботи.

У Нікополі понівечені близько десяти приватних будинків і господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі, уточнив Резніченко.

«В інших районах ніч із сиреною, але без атак і на цю хвилину спокійно», – додав очільник ОВА.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.