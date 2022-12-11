Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російські військові за добу втратили ще 380 бійців та десять дронів – дані Генштабу

Підбитий російський БТР МТ-ЛБ горить у полі на околиці Ізюма Харківської області, 14 вересня 2022 року, ілюстративне фото

За минулу добу українським військовим вдалось ліквідувати ще 380 російських окупантів. Всього від початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 94 тисячі бійців, йдеться в нових даних Генштабу ЗСУ.

Крім того, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

  • танків ‒ 2942 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
  • артилерійських систем – 1928 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 од,
  • засобів ППО ‒ 211 од,
  • літаків – 281 од,
  • гелікоптерів – 264 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 592,
  • кораблів /катерів ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,
  • спеціальної техніки ‒ 167 од.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG