Російські військові за добу втратили ще 380 бійців та десять дронів – дані Генштабу

За минулу добу українським військовим вдалось ліквідувати ще 380 російських окупантів. Всього від початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 94 тисячі бійців, йдеться в нових даних Генштабу ЗСУ.

Крім того, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

танків ‒ 2942 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,

артилерійських систем – 1928 (+1) од,

РСЗВ – 397 од,

засобів ППО ‒ 211 од,

літаків – 281 од,

гелікоптерів – 264 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),

крилатих ракет ‒ 592,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,

спеціальної техніки ‒ 167 од.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.