Російські війська «Градами» і «Ураганами» обстріляли два райони Дніпропетровщини – ОВА

Російські військові у ніч на 4 серпня обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, на Криворіжжі поранена жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, загарбники застосували «Гради» і «Урагани».

«Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з «Градів». Попередньо, люди не постраждали. Один будинок знищено, майже 50 – пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали. Обстрілом понівечені будівлі й техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, в Нікополі перебито дві лінії електропередач, без світла залишилися більш ніж три тисячі містян. На місці працюють аварійні бригади електриків.

«У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Карпівську та Широківську громади. У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу – лікується удома.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.