ОВА: вночі армія РФ випустила по Дніпропетровщині більш ніж 50 снарядів, зруйновані будинки

У ніч на 12 листопада армія РФ обстріляла з «Градів» та важкої артилерії кілька районів Дніпропетровської області. Внаслідок ударів були зруйновані житлові будинки в деяких населених пунктах, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни вночі знову знущалися над Нікопольщиною. Тримали під прицілом три громади – Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били «Градами» та важкою артилерією», – розповів чиновник.

Російські військові випустили по містах та селах у ніч на 12 листопада більш ніж 50 снарядів, уточнив Резніченко. За попередньою інформацією, ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

«У населених пунктах, які зазнали обстрілів, фіксують руйнування житлових будинків, деталі ворожих обстрілів наразі уточнюються», – додав голова ОВА.

Резніченко також зазначив, що в решті районів області ніч минула без тривог та надзвичайних ситуацій.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.