Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Влада: через атаки РФ на Дніпропетровщині загинула людина, ще четверо – постраждали

Через чергові російські атаки на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще четверо постраждали
Через чергові російські атаки на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще четверо постраждали

Через російські атаки на Дніпропетровщині загинула людина, ще четверо – постраждали, повідомив голова облради Микола Лукашук.

За його словами, протягом дня противник бив по Нікопольщині артилерією та безпілотниками – у Ніікополі через артобстріл постраждали четверо людей - 49-річна жінка та чоловіки 38, 57 й 82 років.

Також пошкоджені три багатоквартирні будинки, супермаркет, пять магазинів, підприємство, кафе, спортклуб, 5 автівок, інфраструктура та лінія електропередачі, додав він.

Лукашук повідомив, що через російську атаку безпілотниками у Синельниківському районі у Покровській громаді загинула 58-річна жінка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG