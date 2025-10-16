Влада: через атаки РФ на Дніпропетровщині загинула людина, ще четверо – постраждали

Через російські атаки на Дніпропетровщині загинула людина, ще четверо – постраждали, повідомив голова облради Микола Лукашук.

За його словами, протягом дня противник бив по Нікопольщині артилерією та безпілотниками – у Ніікополі через артобстріл постраждали четверо людей - 49-річна жінка та чоловіки 38, 57 й 82 років.

Також пошкоджені три багатоквартирні будинки, супермаркет, пять магазинів, підприємство, кафе, спортклуб, 5 автівок, інфраструктура та лінія електропередачі, додав він.

Лукашук повідомив, що через російську атаку безпілотниками у Синельниківському районі у Покровській громаді загинула 58-річна жінка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



