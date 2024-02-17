На Дніпропетровщині російський дрон влучив у автівку, двоє постраждалих – ОВА

Російський безпілотник атакував Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БПЛА влучив в авто», – написав він.

За словами Лисака, внаслідок атаки постраждало двоє людей: 49-річна жінка та 48-річний чоловік, вони перебувають у важкому стані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.