У Чугуєві сили РФ поцілили в житлові будинки, загинула людина – влада

У ніч проти 15 лютого Росія атакувала Чугуєв на Харківщині, повідомила мер міста Галина Мінаєва.

«Чугуїв. Російські військові поцілили в район житлової забудови. Внаслідок ракетного удару 1 людина загинула», – розповіла очільниця міста Суспільному.

Мінаєва додала, що загалом у громаді пролунали 2 вибухи. Нині на місця влучань фахівці продовжують огляд та фіксацію наслідків ракетної атаки, каже мер міста.

У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

У Повітряних силах ЗСУ також повідомили про ракету на Сумщині, курсом на Полтавщину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.