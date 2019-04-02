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02 Квітень 2019, Київ 23:13
Новини | Політика

КСУ не побачив порушення закону в перейменуванні Дніпропетровської області на Січеславську

Ініціатори ідеї апелюють до того, що 5 запорозьких січей були розташовані на території сучасної Дніпропетровщини

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Конституційний суд України визнав конституційним перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Про це у вівторок ввечері повідомляють кілька українських інформагенцій з посиланням на джерела в суді, а також підтвердив Радіо Свобода на правах анонімності один із розробників відповідного законопроекту.

За повідомленнями, на засіданні 2 квітня Конституційний суд вирішив, що внесення змін до статті про систему адміністративно-територіального устрою України не суперечить вимогам ст.157 і 158 Основного закону.

Якщо КСУ дійсно ухвалив таке рішення на засіданні сьогодні, то, згідно із законом про Конституційний суд, оприлюднення відповідного акту має відбутися не пізніше наступного робочого дня після ухвалення.

Радіо Свобода надіслало до Конституційного суду інформаційний запит.

Верховна Рада 7 лютого ухвалила рішення надіслати до Конституційного суду законопроект 9310-1 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Ініціатор петиції зазначив, що не підтримує ідею перейменування області
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Законопроект передбачає зміну назви Дніпропетровської області на Січеславську в рамках політики декомунізації. Автори законопроекту пояснюють запропоновану назву області її історичним минулим, зокрема апелюють до того, що п’ять запорозьких січей були розташовані на території сучасної Дніпропетровщини.

Раніше президент України Петро Порошенко пропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську.

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