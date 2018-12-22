Росія перекинула до Севастополя винищувачі – ЗМІ

Два російські винищувачі Су-30м2 приземлилися на військовому аеродромі «Бельбек» у Севастополі.

Як повідомляють 22 грудня російські ЗМІ, на одному з літаків прибув командувач об'єднанням Військово-повітряних сил і Протиповітряної оборони Південного військового округу Росії Віктор Севостьянов.

За інформацією російського державного інформагентства ТАСС, винищувачі здійснили переліт з аеродрому «Кримськ» у Краснодарському краї.​

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Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомило про скупчення військової техніки на аеродромі «Бельбек» біля Севастополя в анексованому Росією Криму. «Виявлено близько 24 одиниць літаків винищувальної авіації, серед яких 16 літаків СУ-27 різної модифікації, вісім літаків – МІГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки», – заявили в МінТОТ.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».