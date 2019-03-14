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14 Березень 2019, Київ 07:28
Новини | Політика

Штаб: минулої доби на Донбасі було 2 обстріли, з початку поточної – жодного

Двоє військових упродовж 13 березня були поранені на Донбасі

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Підтримувані Росією бойовики минулої доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, нова доба почалася без обстрілів, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

Згідно з повідомленням, у середу бойовики обстріляли території біля Авдіївки і Мар’їнки, через це двоє військових ЗСУ були поранені.

«Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем», – повідомили у штабі.

Бойовики з угруповання «ДНР» про обстріли не повідомляють, в угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ в чотирьох обстрілах територій, захоплених бойовиками на Луганщині.

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На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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