Один військовий загинув, ще один поранений з початку доби на Донбасі – штаб

Через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі один український військовий загинув і ще один зазнав поранення, інформує штаб Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

«Протягом поточної доби противник п'ять разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. У тому числі – двічі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями,» – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, від початку поточної доби і до 18-ї години четверга бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Широкина, Авдіївки, Хутора Вільний, Золотого-4 та Південного.

На сайті угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Горлівки, в угрупованні «ЛНР» інформації про обстріли упродовж дня немає.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.