Ситуація на Донбасі: 5 обстрілів з боку бойовиків і 1 поранений військовослужбовець

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби п’ять разів відкривали вогонь в бік позицій українських військовослужбовців, в результаті чого один боєць Збройних сил України зазнав поранення, інформує штаб Операції об’єднаних сил.
«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.
За даними українських військових, обстріли тривали неподалік Талаківки, Водяного, Павлополя, Мар’їнки і Світлодарська.
В угрупованні «ЛНР» та «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Лозового та селища Пікузи сьогодні вранці.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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