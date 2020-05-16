Минулої доби на Донбасі було 9 обстрілів, 2 військових поранені – штаб ООС

Протягом минулої доби, 15 травня, на Донбасі поранені двоє українських військових внаслідок дев’яти обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил вранці 16 травня.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Військові повідомляють, що давали відповідь на обстріли зі «штатного озброєння».

Від початку доби обстрілів не було, додали у штабі ООС.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове.

Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.