Від початку доби бойовики 6 разів стріляли на Донбасі, 2 військових поранені – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до полудня четверга 6 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті чого один військовий був поранений і ще один зазнав бойового травмування.

Згідно з повідомленням, бойовики відкривали вогонь у районі населених пунктів Травневе, Гольмівське, Новолуганське, Майорськ, Луганське, Павлопіль, Мар’їнка.

«Підрозділи об’єднаних сил вели вогонь у відповідь зі штатного озброєння, без ведення вогню із заборонених калібрів», – йдеться в повідомленні.

Бойовики сепаратистських угруповань на своїх ресурсах про обстріли упродовж дня не повідомляють.

Раніше у штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що минулої доби підтримувані Росією бойовики 24 рази порушили режим тиші на Донбасі. В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 17 обстрілах, в угрупованні «ЛНР» – у трьох.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.