Минула доба на Донбасі: 20 обстрілів, втрат серед військових немає – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики здійснили 20 обстрілів позицій українських військ на Донбасі минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За даними, наведеними станом на 7:00 5 листопада, втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, від початку доби 5 листопада обстрілів не зафіксовано.

Підтримуване Росією угруповання «ЛНР» звинуватила українські сили в двох обстрілах позицій бойовиків, про постраждалих не повідомляють.

Угруповання «ДНР» зведених даних про обстріли не подає.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Розведення сил біля Петрівського на Донеччині має розпочатися 8 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.