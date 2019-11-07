Минула доба на Донбасі: 10 обстрілів, 4 військових поранені

Протягом минулої доби підтримувані Росією бойовики 10 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, внаслідок чого четверо військових зазнали осколкових поранень, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил вранці 7 листопада.
«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.
Від початку нової доби бойовики здійснили два обстріли, українські військові не постраждали, повідомили у штабі ООС.
Угруповання «ДНР» зведених даних про обстріли вранці 7 листопада не подає, угруповання «ЛНР» заявляє про один обстріл своїх позицій, про поранених не повідомляє.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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