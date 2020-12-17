Військові повідомили про чотири порушення «тиші» на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили оголошене на Донбасі перемир’я, повідомили в пресцентрі операції Об’єднаних сил. За повідомленням, три обстріли було 16 грудня і один – від початку нинішньої доби.

Українські військові внаслідок цих обстрілів не постраждали і вогонь у відповідь не відкривали, кажуть у пресцентрі.

Минулої доби два обстріли було зафіксовано поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Тут бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано одне порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми – обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

«Від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з міномету 82-го калібру, підствольного гранатомету та ручного протитанкового гранатомету», – заявили в пресцентрі ООС.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі своїх позицій біля Комінтернового. У «ЛНР» про обстріли не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.