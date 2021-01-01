Бойовики 1 січня 6 разів порушили режим тиші на Донбасі – штаб ООС

Від початку доби 1 січня підтримувані Росією бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил. Українські військові внаслідок бойових дій не постраждали, йдеться в повідомленні.

«Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї», – повідомили у пресцентрі ООС.

На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу населеного пункту Золоте-4 – вели вогонь у бік позицій ЗСУ з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета, неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.

«На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь», – повідомили у пресцентрі.

Протягом минулої доби, за даними штабу ООС, бойовики здійснили чотири обстріли, українській військові не постраждали.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в одному обстрілі своїх позицій 1 січня, в угрупованні «ЛНР» про обстріли не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.