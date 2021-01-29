Минула доба на Донбасі: три обстріли, серед військових – без втрат – штаб ООС

Протягом минулої доби, 28 січня, підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили три порушення режиму припинення вогню, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил. Бойових втрат серед українських військових немає.

«Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї… Неподалік Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли, додали у пресцентрі.

За повідомленням, від початку поточної доби, 29 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» вранці 29 січня про обстріли не повідомляють.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.