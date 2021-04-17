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17 квітня 2021, Київ 11:28
Новини | Події

Минула доба на Донбасі: 15 обстрілів, серед військових – без втрат – штаб ООС

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – йдеться в повідомленні

Підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом минулої доби, втрат серед українських військових не було, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил вранці 17 квітня.

За повідомленням, обстріли велися неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка, Опитне, Невельське, Водяне, Луганське, Новоолександрівка, Майорськ, Тарамчук, Красногорівка і Піски із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, гранатометів різних систем і протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Майорськ бойовики здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, повідомили у пресцентрі ООС.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 17 квітня на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: неподалік Водяного, що на Донеччині, бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, додали в пресцентрі. Бойових втрат серед українських військових за поточну добу немає, йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українські сили в обстрілах своїх позицій минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Через порушення цих домовленостей з боку підтримуваних Росією бойовиків, за даними Міноборони, на Донбасі від початку року загинули 28 солдатів, ще 68 військових були поранені.​

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