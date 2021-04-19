Військові повідомили про 3 обстріли від початку доби 19 квітня на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики від початку доби 19 квітня три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил. Дані наведені станом на 7:00 19 квітня.
За повідомленням, неподалік селища Південне бойовики відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок, біля Майорська – здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а в районі населеного пункту Зайцеве – здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед українських військових за поточну добу немає, додали у пресцентрі.
Минулої доби на Донбасі зафіксували вісім порушень тиші, один український військовий загинув, ще один був поранений внаслідок обстрілів.
У підтримуваних Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах. Обидва угруповання нічого не згадують про свої можливі втрати.
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.
На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.
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