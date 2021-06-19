Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ООС: на Донбасі минулої доби було 3 обстріли, серед військових – без втрат

Обстріли зафіксували біля Золотого, Новоселівки, Луганського

Підтримувані Росією бойовики минулої доби, 18 червня, тричі обстрілювали позиції українських сил на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил. Бойових втрат серед військових немає, йдеться в повідомленні.

Обстріли зафіксували біля Золотого, Новоселівки, Луганського, велися вони з ручних протитанкових гранатометів, мінометів 82-го калібру, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, додали в пресцентрі ООС.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – йдеться в повідоленні.

Станом на 7:00 19 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили у штабі ООС.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» не наводять даних про обстріли станом на ранок 19 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

Вікторія Нуланд: жодного послаблення санкцій проти Росії, допоки Кремль не змінить поведінку щодо України
Embed
Вікторія Нуланд: жодного послаблення санкцій проти Росії, допоки Кремль не змінить поведінку щодо України

No media source currently available

0:00 0:10:27 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG