ООС: на Донбасі минулої доби було 3 обстріли, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики минулої доби, 18 червня, тричі обстрілювали позиції українських сил на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил. Бойових втрат серед військових немає, йдеться в повідомленні.

Обстріли зафіксували біля Золотого, Новоселівки, Луганського, велися вони з ручних протитанкових гранатометів, мінометів 82-го калібру, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, додали в пресцентрі ООС.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – йдеться в повідоленні.

Станом на 7:00 19 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили у штабі ООС.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» не наводять даних про обстріли станом на ранок 19 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.