У штабі ООС зафіксували 10 обстрілів минулої доби на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі минулої доби, повідомляє вранці 1 липня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували біля Золотого-4, Новоселівки, Новгородського, Красногорівки, Південного, Водяного, Оріхового, велися вони з ручних протитанкових гранатометів, БМП-1, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Крім того, за повідомленням, на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. «БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ», – заявили військові.

Станом на 7 годину ранку 1 липня, за даними військових, було два порушення режиму припинення вогню: біля Авдіївки бойовики двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає, повідомили у пресцентрі ООС.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові вранці 1 липня з напрямку Авдіївки обстріляли їхні позиції в передмісті Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» даних про обстріли станом на ранок 1 липня не наводять.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.