На Донбасі зафіксували три обстріли минулої доби, серед військових – без втрат – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби здійснили три порушення режиму припинення вогню, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, у напрямку Водяного, що біля Донецька, бойовики застосовували міномети 120-го калібру, поблизу Золотого-4 – вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів, неподалік Новолуганського – обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

«Станом на 7 годину ранку, 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає», – йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ООС наголосили, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 22 серпня не наводять, в угрупованні «ЛНР» звинуватили ЗСУ в одному обстрілі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.